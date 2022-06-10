Журналисты напомнили слова Галкина о Лукашенко

Журналисты вспомнили слова шоумена Максима Галкина на белорусском фестивале «Славянский базар» несколько лет назад.
Свое выступление Галкин решил начать с благодарности президенту Александру Лукашенко. Шоумен выразил уважение лидеру Белоруссии в связи с поддержкой фестиваля.
«Он обеспечивает президентскую поддержку культурному начинанию, которое нас объединяет. Потому что сейчас столько вещей, которые разделяют страны. “Славянский базар” нас объединяет — это замечательно», — вспомнили речь Галкина журналисты издания Teleprogramma.pro.
Напомним, шоумен вместе с певицей Аллой Пугачевой с начала марта проживает в Израиле. Галкин покинул Россию после начала спецоперации по защите граждан Донбасса в связи с несогласием с действиями страны на Украине.