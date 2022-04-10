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Запад странно реагирует на новости о преступлениях украинских националистов. Об этом написало итальянское издание L’Antidiplomatico.
Авторы обратили внимание, что западные СМИ несколько месяцев назад публиковали осуждающие статьи о националистах на Украине. Однако сейчас пресса преуменьшает и пытается их оправдать, пишет «ПолитРоссия».
«Что-то странное происходит с освещением западными СМИ действий украинских ультраправых сил», – сказано в статье.
Иностранная пресса в течение пяти лет с осуждением относилась к любым проявлениям фашизма и национализма. Однако сейчас СМИ делают все с точностью наоборот. При этом любая попытка доказать обратное резко критикуется. Также итальянских журналистов возмутили попытки Запада прикрыть нацбатальон «Азов» (против представителей группировки в России возбуждены уголовные дела).
«Трудно преуменьшать неонацистские тенденции полка, когда он продолжает щеголять с ультраправой символикой», – сказано в статье.
Руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в связи с масштабными обстрелами территории Донбасса украинскими войсками, и 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целями российской армии становятся военные объекты страны и нацбатальоны, поэтому крупные города, такие как Киев, Харьков и Мариуполь, не штурмуются, а берутся в кольцо, мирные жители из них эвакуируются по гуманитарным коридорам.