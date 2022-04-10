Журналисты L’Antidiplomatico считают возмутительными попытки Запада оправдать действия «Азова»

Руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в связи с масштабными обстрелами территории Донбасса украинскими войсками, и 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целями российской армии становятся военные объекты страны и нацбатальоны, поэтому крупные города, такие как Киев, Харьков и Мариуполь, не штурмуются, а берутся в кольцо, мирные жители из них эвакуируются по гуманитарным коридорам.