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Журналисты «Известий» покинули полицейский участок после задержания в Эстонии

Журналисты «Известий» покинули полицейский участок после задержания в Эстонии
pxhere.com

Сотрудники полиции Эстонии отпустили из участка в городе Йыхви журналистов газеты «Известия», ранее задержанных на территории страны.

Сообщается, что сейчас они направляются в пункт пропуска Нарва. Там журналисты должны пересечь границу, после чего они вернутся обратно в Россию.

Задержанными были корреспондент «Известий» Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев. Эстонская полиция сняла их с поезда и отвезла в отделение. Причина задержания журналистов не сообщается.

Сотрудникам газеты была оказана помощь со стороны российского посольства в Таллине. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, к журналистам был направлен работник консульства.

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