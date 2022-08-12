Журналисты «Известий» покинули полицейский участок после задержания в Эстонии

Сотрудники полиции Эстонии отпустили из участка в городе Йыхви журналистов газеты «Известия», ранее задержанных на территории страны.
Сообщается, что сейчас они направляются в пункт пропуска Нарва. Там журналисты должны пересечь границу, после чего они вернутся обратно в Россию.
Задержанными были корреспондент «Известий» Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев. Эстонская полиция сняла их с поезда и отвезла в отделение. Причина задержания журналистов не сообщается.
Сотрудникам газеты была оказана помощь со стороны российского посольства в Таллине. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, к журналистам был направлен работник консульства.