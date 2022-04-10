    В тренде

    Журналисты Global Times сообщили о попытках НАТО склонить Китай к сговору против России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...

    <img alt="Федеральное агентство новостей
    ” class=”” src=”https://nation-news.ru/upload/images/2022/4/10/443448_full.jpeg”>Федеральное агентство новостей

    Страны НАТО хотят переложить свои проблемы на Китай.
    Такое заявление сделали журналисты Global Times.

    Авторы материала сообщили о попытках Альянса склонить
    Китай к сговору против России. Об этом свидетельствует агрессивная реакция
    генсека НАТО Йенса Столтенберга на позицию Пекина относительно украинского
    кризиса.

    «Возможно,
    Столтенбергу следует научиться уважать желание Пекина не вступать в сговор с
    военной и гегемонистской организацией или склоняться перед ней. Китай никогда
    не вмешивался ни в один конфликт в Европе и не должен этого делать. НАТО не
    имеет смысла перекладывать свои проблемы на КНР», —
    приводится выдержка из статьи на сайте «ПолитРоссии».

    Китай
    неоднократно обозначал свою позицию по поводу спецоперации России на Украине.
    Власти страны считают, что ситуацию необходимо решить дипломатическим путем и
    надеются на возобновление контактов Москвы и Киева.

    Вместе
    с тем США угрожали китайской стороне санкциями в случае помощи России. Однако в
    Кремле подчеркнули, что Москва не просила помощи у Пекина на фоне действий на
    территории Украины.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »