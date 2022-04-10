Журналисты Global Times сообщили о попытках НАТО склонить Китай к сговору против России

«Возможно,

Столтенбергу следует научиться уважать желание Пекина не вступать в сговор с

военной и гегемонистской организацией или склоняться перед ней. Китай никогда

не вмешивался ни в один конфликт в Европе и не должен этого делать. НАТО не

имеет смысла перекладывать свои проблемы на КНР», —

приводится выдержка из статьи на сайте «ПолитРоссии».