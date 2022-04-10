Журналисты Global Times сообщили о попытках НАТО склонить Китай к сговору против России

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Страны НАТО хотят переложить свои проблемы на Китай.
Такое заявление сделали журналисты Global Times.
Авторы материала сообщили о попытках Альянса склонить
Китай к сговору против России. Об этом свидетельствует агрессивная реакция
генсека НАТО Йенса Столтенберга на позицию Пекина относительно украинского
кризиса.
«Возможно,
Столтенбергу следует научиться уважать желание Пекина не вступать в сговор с
военной и гегемонистской организацией или склоняться перед ней. Китай никогда
не вмешивался ни в один конфликт в Европе и не должен этого делать. НАТО не
имеет смысла перекладывать свои проблемы на КНР», —
приводится выдержка из статьи на сайте «ПолитРоссии».
Китай
неоднократно обозначал свою позицию по поводу спецоперации России на Украине.
Власти страны считают, что ситуацию необходимо решить дипломатическим путем и
надеются на возобновление контактов Москвы и Киева.
Вместе
с тем США угрожали китайской стороне санкциями в случае помощи России. Однако в
Кремле подчеркнули, что Москва не просила помощи у Пекина на фоне действий на
территории Украины.