Журналисты ФАН оценили риски покупки товаров на популярных маркетплейсах

Одной из наиболее популярных среди россиян площадок является «Вайлдберриз». Доставка товаров из этого магазина не зависит от внешних факторов, что является ее преимуществом. Тем не менее, она имеет и свои недостатки. Так, магазин требует внести предоплату, выдавая покупателю лишь электронный чек. Никаких товарных чеков или расписок в пункте выдачи не предлагают. Кроме того, у клиентов магазина практически отсутствует обратная связь с продавцом, а телефоны горячей линии не работают.