Журналисты ФАН оценили риски покупки товаров на популярных маркетплейсах

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Интернет-магазины стали пользоваться большей популярностью среди россиян в период пандемии коронавирусной инфекции. Журналисты Федерального агентства новостей провели расследование и определили главные риски покупки товаров на маркетплейсах.
Одной из наиболее популярных среди россиян площадок является «Вайлдберриз». Доставка товаров из этого магазина не зависит от внешних факторов, что является ее преимуществом. Тем не менее, она имеет и свои недостатки. Так, магазин требует внести предоплату, выдавая покупателю лишь электронный чек. Никаких товарных чеков или расписок в пункте выдачи не предлагают. Кроме того, у клиентов магазина практически отсутствует обратная связь с продавцом, а телефоны горячей линии не работают.
«Служба не ориентирована на покупателя, к сожалению. Но по закону они имеют право работать без телефона и единственный способ связи — это письма. Но вряд ли они способны обрабатывать такие объемы корреспонденции», — заявил эксперт в области защиты прав потребителя, адвокат Дмитрий Лесняк.
Предполагается, что недобросовестность некоторых поставщиков обусловлена слабой конкуренцией в данной области. Так, одним из конкурентов площадки «Вайлдберриз» считается китайский продавец «Алиэкспресс Раша Холдинг ПТЕ.ДТД». Он имеет три юридических лица в России, что делает возможным обращения в суд в случае неразрешимых споров. Тем не менее головной офис организации расположен не в России, что влияет на сроки доставки товаров.
Наиболее опасные интернет-магазины торгуют товаром одной направленности, считают эксперты ФАН. К числу таких магазинов относится «Топ-Сантехника», продающая элитную сантехнику. Основная опасность заключается в том, что у площадки нет прямой связи с производителем.
Авторы расследования отмечают, что покупка в интернет-магазине содержит определенную долю риска. Они советуют ознакомиться с реквизитами предприятия и подробно изучить все отзывы перед покупкой.