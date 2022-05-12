Журналисты CNBC узнали о бункерах в Финляндии на случай ядерного удара

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Американские журналисты показали бомбоубежища в Финляндии, которые помогут жителям пережить даже ядерный удар. Кадры продемонстрировали в эфире телеканала CNBC.
На видео запечатлено убежище в Хельсинки. Там расположено футбольное поле, спортивный зал с инвентарем, автопарковка, кафетерий и детская площадка.
По данным журналистов, каждый бункер вмещает около шести тысяч человек. Предполагается, что все они смогут полностью сберечь население страны. Объекты появились еще десятки лет назад, недавно их модернизировали.
Президент и премьер-министр Финляндии 12 мая выступили с совместным заявлением. Они поддержали идею вступления в НАТО, информирует RT.
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