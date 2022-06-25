Они побеседовали со многими представителями гражданского населения Лисичанска и услышали от них опровержение лживых домыслов киевской пропаганды о российской армии. Жилые районы населенных пунктов Донбасса обстреливают исключительно украинские националисты, сообщили корреспондентам France 2 мирные граждане Лисичанска.

Подавляющее большинство жителей Лисичанска воспринимает военнослужащих ВС РФ как своих освободителей и с нетерпением ожидает окончания украинской оккупации, были вынуждены признать французские корреспонденты.

Журналисты французского телеканала France 2 посетили жилые районы Лисичанска в ЛНР и удивились реакции местного населения на информацию о приближении к городу подразделений российской армии.