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Журналистку отключили от прямого эфира на французском ТВ после рассказа о преступлениях ВСУ

Журналистку отключили от прямого эфира на французском ТВ после рассказа о преступлениях ВСУ
unsplash.com

Французский телеканал неожиданно «потерял связь» с журналисткой, которая начала рассказывать о преступлениях ВСУ, атакующих гражданские объекты.

Анн-Лора Бэнс работает военным корреспондентом в окрестностях Херсона. Телеведущие вышли с ней на контакт в прямом эфире и попросили сообщить о том, что сейчас происходит на месте событий.

«Город Херсон… в настоящее время является регулярным объектом ударов со стороны Украины по его инфраструктуре, например, больницам…» — успела произнести журналистка.

Однако ее выступление вдруг резко оборвалось на этом моменте. Вместо изображения Бэнс в левой части экрана, сопровождавшейся кадрами с Херсонской областью, появился черный прямоугольник, а находящиеся в студии ведущие заявили, что связь с девушкой была якобы потеряна.

ВСУ французский телеканал херсон
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RusNewsToday24
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