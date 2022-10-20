Журналистку отключили от прямого эфира на французском ТВ после рассказа о преступлениях ВСУ

Однако ее выступление вдруг резко оборвалось на этом моменте. Вместо изображения Бэнс в левой части экрана, сопровождавшейся кадрами с Херсонской областью, появился черный прямоугольник, а находящиеся в студии ведущие заявили, что связь с девушкой была якобы потеряна.