Журналистку и актера Певцова обвинили в похищении профессора из дома престарелых

Члены семьи завкафедрой пластической выразительности Театрального института имени Щукина Андрея Дрознина заявили, что актер Дмитрий Певцов и журналистка «Подмосковье сегодня» похитили их родственника из дома престарелых. Туда пенсионера поместил племянник, после того как дядя переписал на него квартиру.
Учреждение попадало под десятки судебных разбирательств и имеет сомнительную репутацию. Оказалось, что граждане оформляли туда своих пожилых родственников, а спустя несколько дней их близкие умирали.
Профессор также негативно высказался о месте пребывания. На ролике, появившемся в Сети, Дрознин признался, что «мечтает вырваться из плена», сообщили в «Подмосковье сегодня».
Впоследствии Певцову удалось добиться освобождения пенсионера. Его отвезли в безопасное место, а затем провели диагностику. Специалисты обнаружили у Дрознина отравление психотропными препаратами.
В адрес артиста и корреспондентки полились обвинения и угрозы со стороны родственников профессора. Юристы издания обратились в правоохранительные органы.