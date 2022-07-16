Журналистку и актера Певцова обвинили в похищении профессора из дома престарелых

Члены семьи завкафедрой пластической выразительности Театрального института имени Щукина Андрея Дрознина заявили, что актер Дмитрий Певцов и журналистка «Подмосковье сегодня» похитили их родственника из дома престарелых. Туда пенсионера поместил племянник, после того как дядя переписал на него квартиру.