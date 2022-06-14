Журналистка Жигалова заговорила о гомосексуальности украинского режиссера Боднарчука

«А давай вспомним, как мы, например, ездили на Евровидение, когда ты там продюсировал певца Никиту Алексеева. Это тот, который пел про пьяное солнце. Так вот, этот мальчик, по-моему еще 18 [лет] не было, когда ты взял его и начал активно “продюсировать”», — высказалась она в рамках YouTube-шоу «Алена, блин! говорит», активно жестикулируя.