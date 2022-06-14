Журналистка Жигалова заговорила о гомосексуальности украинского режиссера Боднарчука

Российская журналистка Алена Жигалова заговорила о гомосексуальности украинского режиссера Олега Боднарчука. По ее мнению, продюсер приставал к своему подопечному, вокалисту Никите Алексееву.
Жигалова вспомнила, как Боднарчук утешал Алексеева после поражения на международном песенном конкурсе «Евровидение». Тогда артист выступил с композицией Forever.
«А давай вспомним, как мы, например, ездили на Евровидение, когда ты там продюсировал певца Никиту Алексеева. Это тот, который пел про пьяное солнце. Так вот, этот мальчик, по-моему еще 18 [лет] не было, когда ты взял его и начал активно “продюсировать”», — высказалась она в рамках YouTube-шоу «Алена, блин! говорит», активно жестикулируя.
Журналистка задалась вопросом, куда же пропал певец, который был очень популярен. Она отметила, что сам режиссер в настоящее время находится во Франции.