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Журналистка Жигалова узнала, что Artik занимается благотворительностью в Донбассе

Журналистка Жигалова узнала, что Artik занимается благотворительностью в Донбассе
prt scr youtube.com / Super

Журналистка Алена Жигалова выяснила, куда пропал певец Artik. Как оказалось, артист занимается гуманитарной помощью в Донбассе. 

Ранее Жигалова в рамках YouTube-программы «Алена, блин! говорит» заметила, что Artik перестал появляться на публике после начала специальной операции России на Украине. Она обратилась к зрителям за помощью, чтобы отыскать исполнителя.

«Судя по социальным сетям, Artik занимается гуманитарной помощью в Украине, в частности на Донбассе. Ни разу не видела у него гневного поста. Он занял правильную позицию и делает в этой ситуации то, что может. Он помогает пострадавшим», — отметила журналистка. 

Она похвалила позицию вокалиста. Теперь поклонники ждут, когда на связь выйдет сам Artik. 

artik жигалова Украина
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RusNewsToday24
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