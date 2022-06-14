Журналистка Жигалова узнала, что Artik занимается благотворительностью в Донбассе

«Судя по социальным сетям, Artik занимается гуманитарной помощью в Украине, в частности на Донбассе. Ни разу не видела у него гневного поста. Он занял правильную позицию и делает в этой ситуации то, что может. Он помогает пострадавшим», — отметила журналистка.