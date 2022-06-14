Журналистка Жигалова узнала, что Artik занимается благотворительностью в Донбассе

Журналистка Алена Жигалова выяснила, куда пропал певец Artik. Как оказалось, артист занимается гуманитарной помощью в Донбассе.
Ранее Жигалова в рамках YouTube-программы «Алена, блин! говорит» заметила, что Artik перестал появляться на публике после начала специальной операции России на Украине. Она обратилась к зрителям за помощью, чтобы отыскать исполнителя.
«Судя по социальным сетям, Artik занимается гуманитарной помощью в Украине, в частности на Донбассе. Ни разу не видела у него гневного поста. Он занял правильную позицию и делает в этой ситуации то, что может. Он помогает пострадавшим», — отметила журналистка.
Она похвалила позицию вокалиста. Теперь поклонники ждут, когда на связь выйдет сам Artik.