Журналистка Жигалова посоветовала Наргиз продлить молодость с помощью врачей

Журналистка Алена Жигалова посоветовала выдворенной из России певице Наргиз Закировой найти врача, который поможет ей вернуться в страну через 50 лет.
Депортированная артистка записала обращение к поклонникам. В нем она заявила, что наконец-то живет в «цивилизованном мире». Журналистка пожелала звезде музыкального шоу «Голоc» удачи. Она рассчитывает, что в Узбекистане, где теперь находится звезда, хорошо развита медицина, благодаря которой она сможет вернуться в Россию.
«Может, она найдет врача или средство, которое позволит ей продлить молодость и вернуться в Россию», — указала Жигалова в авторском шоу «Алена, блин! говорит» на YouTube.
Артистка регулярно критикует Россию, где работала долгие годы. Недавно звезда устроила скандал в московском аэропорту, узнав, что ей запрещен въезд в Россию на полвека.