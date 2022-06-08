Новости03

Журналистка Жигалова посоветовала Наргиз продлить молодость с помощью врачей

Журналистка Жигалова посоветовала Наргиз продлить молодость с помощью врачей
globallookpress/Anton Gyngazov

Журналистка Алена Жигалова посоветовала выдворенной из России певице Наргиз Закировой найти врача, который поможет ей вернуться в страну через 50 лет.

Депортированная артистка записала обращение к поклонникам. В нем она заявила, что наконец-то живет в «цивилизованном мире». Журналистка пожелала звезде музыкального шоу «Голоc» удачи. Она рассчитывает, что в Узбекистане, где теперь находится звезда, хорошо развита медицина, благодаря которой она сможет вернуться в Россию.

«Может, она найдет врача или средство, которое позволит ей продлить молодость и вернуться в Россию», — указала Жигалова в авторском шоу «Алена, блин! говорит» на YouTube.

Артистка регулярно критикует Россию, где работала долгие годы. Недавно звезда устроила скандал в московском аэропорту, узнав, что ей запрещен въезд в Россию на полвека.

депортация жигалова закирова певица
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.