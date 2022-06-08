Журналистка Жигалова посоветовала Наргиз продлить молодость с помощью врачей

Депортированная артистка записала обращение к поклонникам. В нем она заявила, что наконец-то живет в «цивилизованном мире». Журналистка пожелала звезде музыкального шоу «Голоc» удачи. Она рассчитывает, что в Узбекистане, где теперь находится звезда, хорошо развита медицина, благодаря которой она сможет вернуться в Россию.