Журналистка Жигалова поделилась впечатлениями о концерте Киркорова в Сочи

Журналистка Алена Жигалова рассказала о том, как прошел концерт короля российской эстрады Филиппа Киркорова в Сочи.
В эфире собственного шоу «Алена, блин! говорит» на YouTube канале она заявила, что поклонники Киркорова все так же любят артиста, несмотря на частоту последних скандалов с его участием. Об этом говорил полный многотысячный зал и бесконечное теплое внимание к артисту.
Также она отметила, что в концертной программе остался скандальный номер с поваленным православным крестом. Однако теперь певец не танцует на нем, а ходит рядом. Ранее Киркорова обвиняли в оскорблении чувств верующих за эти действия.