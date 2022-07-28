Журналистка Жигалова поделилась впечатлениями о концерте Киркорова в Сочи

В эфире собственного шоу «Алена, блин! говорит» на YouTube канале она заявила, что поклонники Киркорова все так же любят артиста, несмотря на частоту последних скандалов с его участием. Об этом говорил полный многотысячный зал и бесконечное теплое внимание к артисту.