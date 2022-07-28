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Журналистка Жигалова поделилась впечатлениями о концерте Киркорова в Сочи

Журналистка Жигалова поделилась впечатлениями о концерте Киркорова в Сочи
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Журналистка Алена Жигалова рассказала о том, как прошел концерт короля российской эстрады Филиппа Киркорова в Сочи.

В эфире собственного шоу «Алена, блин! говорит» на YouTube канале она заявила, что поклонники Киркорова все так же любят артиста, несмотря на частоту последних скандалов с его участием. Об этом говорил полный многотысячный зал и бесконечное теплое внимание к артисту. 

Также она отметила, что в концертной программе остался скандальный номер с поваленным православным крестом. Однако теперь певец не танцует на нем, а ходит рядом. Ранее Киркорова обвиняли в оскорблении чувств верующих за эти действия.

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