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Журналистка Жанна Агалакова из-за границы учит россиян «открывать сердца»

Журналистка Жанна Агалакова из-за границы учит россиян «открывать сердца»
Anvar Galeev/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая и журналистка Жанна Агалакова решила научить граждан России «открывать сердца».

Агалакова более 20 лет являлась сотрудницей Первого канала. Последнее время она проживала во Франции в качестве собственного корреспондента. Недавно журналистка дала большое интервью телеканалу BBC, где выяснилось, что она придерживается антироссийской позиции.

В ходе беседы с иностранными журналистами Агалакова призналась, что совершенно не жалеет о том, что покинула свое прошлое место работы. Кроме того, она призвала всех россиян прекратить смотреть телевизор.

«Зайдите в интернет и откройте ваши сердца», — заявила телеведущая.

После начала специальной операции на Украине большое количество известных деятелей покинуло Россию. Многие из этих знаменитостей регулярно критикуют действия страны из-за рубежа. Среди таких личностей оказались лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, шоумен Максим Галкин, телеведущая Татьяна Лазарева и многие другие. Все они лишились любви и поддержки теперь уже бывших поклонников из России, а также активно осуждаются своими коллегами.

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