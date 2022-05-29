Журналистка Жанна Агалакова из-за границы учит россиян «открывать сердца»

После начала специальной операции на Украине большое количество известных деятелей покинуло Россию. Многие из этих знаменитостей регулярно критикуют действия страны из-за рубежа. Среди таких личностей оказались лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, шоумен Максим Галкин, телеведущая Татьяна Лазарева и многие другие. Все они лишились любви и поддержки теперь уже бывших поклонников из России, а также активно осуждаются своими коллегами.