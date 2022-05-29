Журналистка Жанна Агалакова из-за границы учит россиян «открывать сердца»

Телеведущая и журналистка Жанна Агалакова решила научить граждан России «открывать сердца».
Агалакова более 20 лет являлась сотрудницей Первого канала. Последнее время она проживала во Франции в качестве собственного корреспондента. Недавно журналистка дала большое интервью телеканалу BBC, где выяснилось, что она придерживается антироссийской позиции.
В ходе беседы с иностранными журналистами Агалакова призналась, что совершенно не жалеет о том, что покинула свое прошлое место работы. Кроме того, она призвала всех россиян прекратить смотреть телевизор.
«Зайдите в интернет и откройте ваши сердца», — заявила телеведущая.
После начала специальной операции на Украине большое количество известных деятелей покинуло Россию. Многие из этих знаменитостей регулярно критикуют действия страны из-за рубежа. Среди таких личностей оказались лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, шоумен Максим Галкин, телеведущая Татьяна Лазарева и многие другие. Все они лишились любви и поддержки теперь уже бывших поклонников из России, а также активно осуждаются своими коллегами.