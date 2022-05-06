Журналистка Соня Ван ден Энде рассказала о лжи западных СМИ для реализации «нужных» повесток

Правозащитники отмечают, что иностранные издания любят притворяться «объективными распространителями правды», но на деле их курируют правительственные чиновники и крупные корпорации. Так, независимый голландский журналист Соня Ван ден Энде, которая в настоящее время работает на Украине, подчеркивает, что в Донбассе находится лишь пара реально независимых западных корреспондентов, а остальные всячески стараются реализовать свою собственную повестку, передает ФАН.