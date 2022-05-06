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Западные СМИ активно участвуют в информационной войне против России, чтобы дискредитировать Москву и действия ВС РФ на Украине, говорится в статье Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), основанного предпринимателем Евгением Пригожиным.
Правозащитники отмечают, что иностранные издания любят притворяться «объективными распространителями правды», но на деле их курируют правительственные чиновники и крупные корпорации. Так, независимый голландский журналист Соня Ван ден Энде, которая в настоящее время работает на Украине, подчеркивает, что в Донбассе находится лишь пара реально независимых западных корреспондентов, а остальные всячески стараются реализовать свою собственную повестку, передает ФАН.
«Штампуя фейковые новости об украинском конфликте, западная пресса использует те же шаблоны, которые она использовала ранее в Ираке, Афганистане и Сирии», — говорится в статье ФБР.
По словам Сони Ван ден Энде, в настоящий момент законодательство США позволяет новостным агентствам объединяться в гигантские конгломераты с огромным списком дочерних компаний и ресурсами в миллиарды долларов.
Кроме того, американские политики признаются, что периодически используют даже непроверенную информацию в качестве оружия. Так, в конце марта 2022 года чиновники из США заявили о якобы «применении ВС РФ химического оружия» на Украине. Впоследствии некоторые из них сообщили, что воспользовались малонадежной информацией, чтобы достичь нужного эффекта.