Вооруженные силы России совершают многочисленные преступления против мирных жителей республик Донбасса, рассказала независимая журналистка из Германии Алина Липп.
Как передает издание The Grayzone, украинские войска по приказу киевского режима постоянно подвергают обстрелам жилые кварталы населенных пунктов и объекты гражданской инфраструктуры. Все это становится серьезным испытанием для гражданского населения.
«Люди здесь (в Донецке. — Прим. ред.) устали жить в условиях войны. Украинские солдаты обстреливают мирных жителей, нападают на родильные дома, минируют гавани и взрывают зернохранилища», — написала Липп.
При этом она шокирована тем, что о страданиях жителей Донбасса и преступлениях Киева ни слова не говорят представители западных СМИ.