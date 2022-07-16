Новости0

Журналистка из Германии пролила свет на военные преступления ВСУ в Донбассе

Журналистка из Германии пролила свет на военные преступления ВСУ в Донбассе
globallookpress.com/V Ictor/XinHua

Жители Донбасса благодарны России за освобождение от украинских националистов. Таким мнением поделилась журналистка из Германии Алина Липп.

Она единственная, кто из репортеров приехал работать в Донецк из ФРГ в условиях постоянных обстрелов. За это ей грозит тюрьма в Германии. Западные СМИ в течение восьми лет замалчивали то, в каких условиях жили дончане, говорит представитель СМИ в интервью с изданием The Grayzone.

«Люди здесь устали от войны. Восемь лет они жили в постоянном стрессе. Всегда где-то стрельба. Конечно же, в последние годы было не так плохо, как сейчас, но в 2014, 2015 и в этом году — очень тяжело. Много людей погибло», — говорит она.

Местные жители благодарны России, которая намерена навести наконец порядок на их земле. Кроме того, пора обнародовать факты преступной деятельности Украины против своего народа, заключила Липп.

24 февраля российский президент Владимир Путин распорядился начать спецоперацию по защите Донбасса. Главные ее цели заключаются в демилитаризации и денацификации Украины.

Донбасс Россия спецоперация Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.