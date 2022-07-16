Журналистка из Германии пролила свет на военные преступления ВСУ в Донбассе

«Люди здесь устали от войны. Восемь лет они жили в постоянном стрессе. Всегда где-то стрельба. Конечно же, в последние годы было не так плохо, как сейчас, но в 2014, 2015 и в этом году — очень тяжело. Много людей погибло», — говорит она.