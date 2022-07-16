Жители Донбасса благодарны России за освобождение от украинских националистов. Таким мнением поделилась журналистка из Германии Алина Липп.
Она единственная, кто из репортеров приехал работать в Донецк из ФРГ в условиях постоянных обстрелов. За это ей грозит тюрьма в Германии. Западные СМИ в течение восьми лет замалчивали то, в каких условиях жили дончане, говорит представитель СМИ в интервью с изданием The Grayzone.
«Люди здесь устали от войны. Восемь лет они жили в постоянном стрессе. Всегда где-то стрельба. Конечно же, в последние годы было не так плохо, как сейчас, но в 2014, 2015 и в этом году — очень тяжело. Много людей погибло», — говорит она.
Местные жители благодарны России, которая намерена навести наконец порядок на их земле. Кроме того, пора обнародовать факты преступной деятельности Украины против своего народа, заключила Липп.
24 февраля российский президент Владимир Путин распорядился начать спецоперацию по защите Донбасса. Главные ее цели заключаются в демилитаризации и денацификации Украины.