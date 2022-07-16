Журналистка Фрост заявила, что сбежавшие в Израиль Галкин и Макаревич остались без дохода

«Будет ли успех у Макаревича в Израиле? Ну разве такой же, как и у Галкина, по 10 долларов за билет. Раньше они получали миллионные гонорары в России, а сейчас пусть довольствуются копейками. Каждому по заслугам. За свои слова и деяния надо отвечать», — сказала Фрост.