Журналистка Фрост заявила, что сбежавшие в Израиль Галкин и Макаревич остались без дохода

Журналистка Лера Фрост рассказала, что сбежавший в Израиль юморист Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой оказался в затруднительном финансовом положении — заграничная концертная детальность не приносит ожидаемого дохода.
Фрост в своем в комментарии порталу BLITZ.center заявила, что Максим Галкин, как и перебравшийся в Израиль Андрей Макаревич будут вынуждены существенно сократить траты на расходы, чтобы «удержаться на плаву». У юмориста почти подошел к концу концертный тур, а доходы не выросли.
«Будет ли успех у Макаревича в Израиле? Ну разве такой же, как и у Галкина, по 10 долларов за билет. Раньше они получали миллионные гонорары в России, а сейчас пусть довольствуются копейками. Каждому по заслугам. За свои слова и деяния надо отвечать», — сказала Фрост.