Журналистка Дежевски заявила об ухудшении отношений Москвы и Лондона из-за Лиз Трасс

Журналистка Дежевски заявила об ухудшении отношений Москвы и Лондона из-за Лиз Трасс Новости
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Высокомерие и невежество министра иностранных дел Британии Лиз Трасс во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым стали причиной ухудшения отношений Москвы с Лондоном, заявила обозреватель Мэри Дежевски для издания Spiked.

Журналистка в своем материале сообщила, что визит Трасс в Москву стал «позором» для дипломатии Великобритании, потому что она показала низкую подготовку к беседе. По словам Дежевски, глава британского МИД пробыла в столице России чуть больше дня, но успела подтвердить все предубеждения Москвы о лондонской дипломатии.

Обозреватель подчеркнула, что речь идет о «высокомерии, неприветливости и приверженности к лицемерным нравоучениям». По словам журналистки, Трасс в этот перечень добавила еще и «невежество».

Британский дипломат во время переговоров с Лавровым заявила, что Великобритания не признает суверенитет России над Ростовом и Воронежем. Материал об этом опубликовал телеканал «360».

 
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