Новости0

Журналистка Белова объяснила, почему сбежавший из РФ Галкин решил дать концерты в Латвии

Журналистка Белова объяснила, почему сбежавший из РФ Галкин решил дать концерты в Латвии
globallookpress/Pravda Komsomolskaya

Журналистка Ольга Белова прокомментировала предстоящие концерты сбежавшего в Израиль Галкина в Латвии и раскрыла причину решения отправиться в тур по европейской стране.

По словам Беловой, Латвия стала своеобразным магнитом для всех российских артистов, раскритиковавших родину за твердое намерение защищать Донбасс. в этой стране уже обосновались Чулпан Хаматова и кинокритик Антон Долин.

«Новая прослойка оттуда будет ненавидеть РФ. Здесь их уже не примут, и они это понимают. Единственная их возможность — это закрепиться сейчас там», — рассказала Белова в эфире передачи «Здравствуйте, товарищи».

Ранее «Народные Новости» рассказали, что Галкин обратился к гражданам РФ в День России и попытался объяснить, что для него значит понятие «родина» и с чем оно ассоциируется.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.