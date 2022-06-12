Журналистка Белова объяснила, почему сбежавший из РФ Галкин решил дать концерты в Латвии

Журналистка Ольга Белова прокомментировала предстоящие концерты сбежавшего в Израиль Галкина в Латвии и раскрыла причину решения отправиться в тур по европейской стране.
По словам Беловой, Латвия стала своеобразным магнитом для всех российских артистов, раскритиковавших родину за твердое намерение защищать Донбасс. в этой стране уже обосновались Чулпан Хаматова и кинокритик Антон Долин.
«Новая прослойка оттуда будет ненавидеть РФ. Здесь их уже не примут, и они это понимают. Единственная их возможность — это закрепиться сейчас там», — рассказала Белова в эфире передачи «Здравствуйте, товарищи».
Ранее «Народные Новости» рассказали, что Галкин обратился к гражданам РФ в День России и попытался объяснить, что для него значит понятие «родина» и с чем оно ассоциируется.