Журналистка Анна Шафран призвала к бойкоту концертов сбежавших из России звезд

«Я призываю всех, кто нас смотрит сегодня, проявить гражданскую позицию. Сколько можно стенать: “Ах, они говорят какие-то антинародные вещи” и так далее. А кто ходит-то туда на их концерты? Вы перестаньте ходить, скажите “Нет” этим людям, рублем ответьте. Это дело каждого из нас. Поэтому я призываю к бойкоту в отношении тех артистов, которые вернутся», — сказала Шафран на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».