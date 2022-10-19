Журналистка Анна Шафран призвала к бойкоту концертов сбежавших из России звезд

Журналистка Анна Шафран призывает бойкотировать выступления звезд, которые после начала СВО покинули Россию. Эта инициатива, по мнению журналистки, своевременная, поскольку часть звезд захочет вернуться на Родину, чтобы возобновить концертную или актерскую деятельность — в большинстве своем не из-за любви к России, а из-за денег.
«Я призываю всех, кто нас смотрит сегодня, проявить гражданскую позицию. Сколько можно стенать: “Ах, они говорят какие-то антинародные вещи” и так далее. А кто ходит-то туда на их концерты? Вы перестаньте ходить, скажите “Нет” этим людям, рублем ответьте. Это дело каждого из нас. Поэтому я призываю к бойкоту в отношении тех артистов, которые вернутся», — сказала Шафран на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Знаменитость заявила, что последнее слово должно оставаться за мнением общественности. Люди не должны покупать билеты, посещать концерты и мероприятия.