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Журналистка Алена Жигалова рассказала о существовании «двойника» Юрия Шатунова

Журналистка Алена Жигалова рассказала о существовании «двойника» Юрия Шатунова
prt scr youtube.com/Юрий Шатунов

Продюсер Андрей Разин пытался заменить Юрия Шатунова на парня, очень напоминающего певца по внешности, написала журналистка Алена Жигалова в своем Telegram-канале.

Презентация «двойника» Шатунова прошла на федеральном телевидении в рамках одного из развлекательных ток-шоу четыре года назад. Молодой человек из Молдавии предстал перед публикой в образе бывшего солиста «Ласкового мая».

«В планах продюсера было отправить 24-летнего Ион Ионицэ (настоящее имя парня, родился в Молдове), которого он выбрал из почти двух тысяч претендентов, на гастроли и снять в главной роли в фильме «Ласковый май 2». Но что-то как-то не сложилось — зрители не купились на эту авантюру и отказались слушать песни в таком исполнении», – объяснила журналистка.

Жигалова посоветовала Разину забыть об исключительных правах на песни «ласкового мая», подчеркнув, что за несколько дней до смерти Шатунова, суд вынес соответствующее решение.

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RusNewsToday24
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