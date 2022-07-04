Журналистка Алена Жигалова рассказала о существовании «двойника» Юрия Шатунова

Продюсер Андрей Разин пытался заменить Юрия Шатунова на парня, очень напоминающего певца по внешности, написала журналистка Алена Жигалова в своем Telegram-канале.
Презентация «двойника» Шатунова прошла на федеральном телевидении в рамках одного из развлекательных ток-шоу четыре года назад. Молодой человек из Молдавии предстал перед публикой в образе бывшего солиста «Ласкового мая».
«В планах продюсера было отправить 24-летнего Ион Ионицэ (настоящее имя парня, родился в Молдове), которого он выбрал из почти двух тысяч претендентов, на гастроли и снять в главной роли в фильме «Ласковый май 2». Но что-то как-то не сложилось — зрители не купились на эту авантюру и отказались слушать песни в таком исполнении», – объяснила журналистка.
Жигалова посоветовала Разину забыть об исключительных правах на песни «ласкового мая», подчеркнув, что за несколько дней до смерти Шатунова, суд вынес соответствующее решение.