Журналистка Алена Жигалова рассказала о существовании «двойника» Юрия Шатунова

«В планах продюсера было отправить 24-летнего Ион Ионицэ (настоящее имя парня, родился в Молдове), которого он выбрал из почти двух тысяч претендентов, на гастроли и снять в главной роли в фильме «Ласковый май 2». Но что-то как-то не сложилось — зрители не купились на эту авантюру и отказались слушать песни в таком исполнении», – объяснила журналистка.