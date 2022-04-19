Журналистка Алена Жигалова рассказала, что Наргиз подставила Дробыша

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Певица Наргиз Закирова, протеже композитора и музыкального продюсера Виктора Дробыша, подставила заслуженного артиста России. Об этом заявила журналистка Алена Жигалова.
По ее словам, певица ведет за спиной у ничего не подозревающего продюсера антироссийскую деятельность, продолжая публиковать в социальных сетях флаги Украины и делать репосты русофобских высказываний западных знаменитостей.
«Дробыш вообще заходил в соцсети своей артистки, видел, что она выкладывает? Она же как обезьяна с гранатой. Виктор Яковлевич, обратите внимание на своих артистов. А то она скоро скажет, что стыдится Виктора Дробыша», — заявила Жигалова в своем YouTube-шоу «Алена, блин! Говорит».
В том же выпуске журналистка заявила, что принадлежащий украинскому артисту Ивану Дорну музыкальный лейбл продолжает зарабатывать в России.