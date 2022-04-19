Журналистка Алена Жигалова рассказала, что Наргиз подставила Дробыша

«Дробыш вообще заходил в соцсети своей артистки, видел, что она выкладывает? Она же как обезьяна с гранатой. Виктор Яковлевич, обратите внимание на своих артистов. А то она скоро скажет, что стыдится Виктора Дробыша», — заявила Жигалова в своем YouTube-шоу «Алена, блин! Говорит».