Журналистам «Звезды» впервые показали шахтно-пусковую установку для «Сармата» и «Авангарда»

Военнослужащие РВСН в Козельске провели экскурсию для команды «Военной приемки». Журналисты «Звезды» впервые изнутри увидели действующую шахтно-пусковую установку МБР. Соответствующие кадры появились в Сети.
«Сармат» и «Авангард» считаются ракетами шахтного базирования. Внутри шахтных установок действуют строгие правила секретности, саму ракету показывать запрещено, но можно посмотреть на работу механизмов, которые защищают шахту от внешних воздействий.
Защитное устройство установки прикрывает ракету не только от снега и дождя, но и имеет способность выдерживать ядерной удар, не потеряв при этом работоспособности.