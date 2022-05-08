Журналист ZDF заявил о переломе в отношениях между ФРГ и Китаем из-за Украины

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Берлин послал Пекину предупреждение о последствиях поддержки РФ во время проведения спецоперации, чем спровоцировал «перелом» в отношениях двух стран. Об этом в статье для телеканала ZDF написал журналист Томас Райхарт.
По словам автора, Китай получил от Германии «недвусмысленную угрозу», в которой содержалось предупреждение Пекину. Последствия обещаются в том случае, если КНР осмелится выступить против Запада и поможет РФ обойти санкции, либо отправит ей вооружение.
На востоке к подобным ультиматумам не привыкли, но отреагировали сдержанно, пишет журналист. Однако свои выводы руководство страны сделало.
«Подобные предупреждения из Берлина в адрес Пекина были столь же немыслимы несколько недель назад, как и поставки на Украину самоходных установок», — прокомментировал ситуацию Райхарт.
Автор материала уверен, что этот «перелом» сложно переоценить. Это шаг перечеркнул политику бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая большую часть политической карьеры развивала двусторонние экономические отношения с Пекином, написал Райхарт.