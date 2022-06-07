Журналист Травальо: Россия на поле боя одерживает победу над ВСУ

Россия одерживает победу в боевых действиях на Украине, несмотря на нежелание западных СМИ признавать это, сообщил итальянский журналист Марко Травальо в эфире телеканала La7.
Журналист раскритиковал статьи, в которых распространяются недостоверные сведения о российской армии. По его словам, о поражении России он читал только в газетах.
«На поле боя его ни разу не было. В общем, Россия одерживает победу, берет все, что ее интересует», — указал Травальо.
Также он заявил, что Италия не должна была снабжать Киев оружием. По его словам, страна должна была ограничиться гуманитарной помощью, приемом беженцев и антироссийскими санкциями. Конституция запрещает вооружать воюющую страну, которая не выступает в роли союзника.