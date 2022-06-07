Журналист Травальо: Россия на поле боя одерживает победу над ВСУ

Также он заявил, что Италия не должна была снабжать Киев оружием. По его словам, страна должна была ограничиться гуманитарной помощью, приемом беженцев и антироссийскими санкциями. Конституция запрещает вооружать воюющую страну, которая не выступает в роли союзника.