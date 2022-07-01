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Журналист Тоуда рассказал, как Галкин попал в мир шоу-бизнеса

Журналист Тоуда рассказал, как Галкин попал в мир шоу-бизнеса
globallookpress/Pravda Komsomolskaya

Светский обозреватель Леван Тоуда рассказал, что комик Максим Галкин попал в мир российского шоу-бизнеса не только благодаря своему таланту.

Тоуда обратил внимание, что сейчас артист женат на самой обсуждаемой женщине в России – эстрадной певице Алле Пугачеве. По мнению журналиста, в начале карьеры Галкина она попросила своих знакомых помочь комику попасть на телевидение и его карьера в мире шоу-бизнеса пошла в гору.

«Галкин в действительности талантливый комик, ведущий, но все мы прекрасно знаем, что на российском телевидении всегда был и есть некий куток, где кто-то за кого-то просит. В случае с Галкиным, если за него просили, и он попал на эти телепередачи, то он не был никогда бездарем. Он свою работу делал безукоризненно», — сказал светский обозреватель в беседе с BLITZ.center.

Напомним, с конца февраля Галкин и Пугачева находятся в Израиле. После выступлений на Святой земле комик планирует посетить Новую Зеландию и Австралию, но о возвращении в Россию ничего не говорит.

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