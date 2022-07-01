Журналист Тоуда рассказал, как Галкин попал в мир шоу-бизнеса

«Галкин в действительности талантливый комик, ведущий, но все мы прекрасно знаем, что на российском телевидении всегда был и есть некий куток, где кто-то за кого-то просит. В случае с Галкиным, если за него просили, и он попал на эти телепередачи, то он не был никогда бездарем. Он свою работу делал безукоризненно», — сказал светский обозреватель в беседе с BLITZ.center.