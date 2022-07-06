Журналист Тети: Рим запретил итальянским корреспондентам посещать брифинги МИД и МО России

«Наш корреспондент в Москве дважды был приглашен МИД и Минобороны России. И он был готов поехать с группой иностранных, западных корреспондентов, которые находятся в Москве. Но RAI (итальянская компания, принадлежащая Министерству экономики и осуществляющая теле- и радиовещание в Италии) запретила это из Рима. И сказали: нет, не надо туда. Это факт», — приводит слова итальнца SM-News.