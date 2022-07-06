Журналист Тети: Рим запретил итальянским корреспондентам посещать брифинги МИД и МО России

Мировые СМИ не дают возможности транслировать правдивую информацию о том, что происходит в Донбассе. Об этом сообщил итальянский журналист Сандро Тети.
По словам Тети, руководство средств массовой информации запрещает своим корреспондентам участвовать в мероприятиях, которые устраивают государственные ведомства России. Таким образом, они препятствуют распространению объективной информации, а также позиции Москвы по поводу украинского кризиса.
«Наш корреспондент в Москве дважды был приглашен МИД и Минобороны России. И он был готов поехать с группой иностранных, западных корреспондентов, которые находятся в Москве. Но RAI (итальянская компания, принадлежащая Министерству экономики и осуществляющая теле- и радиовещание в Италии) запретила это из Рима. И сказали: нет, не надо туда. Это факт», — приводит слова итальнца SM-News.
Ранее стало известно, что российский кабмин одобрил проект договора о взаимном признании образования с Луганской Народной Республикой. Об этом пишет RT.