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Журналист Такер Карлсон обвинил Джо Байдена в подорожании бензина в США

Журналист Такер Карлсон обвинил Джо Байдена в подорожании бензина в США
flickr.com / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Риторика президента США Джо Байдена о причинах подорожания бензина в стране является лживой и постыдной. Такую оценку ситуации дал политический обозреватель Такер Карлсон.

Журналист в эфире Fox News напомнил, что бензин всегда был и остается одним самых необходимых товаров для благополучной жизни американцев. Однако политика хозяина Белого дома сильно пошатнула привычные устои простых граждан.

«Но внезапно почему-то в США произошла нехватка продовольствия и энергоресурсов, и именно поэтому цены на них выросли. Как такое могло произойти? Джо Байден предложил свое объяснение», — заявил Карлсон.

Он напомнил, что Байден усиленно пытался убедить весь мир, что цены на бензин выросли из-за российского президента Владимира Путина. По мнению Карлсона, подобные заявления от первого лица государства принижают державу, ведь это явная ложь.

Журналист добавил, что после подобных выпадов Байден абсолютно утратил доверие и электората, и даже ближайших сторонников-демократов.

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RusNewsToday24
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