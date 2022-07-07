Журналист Такер Карлсон обвинил Джо Байдена в подорожании бензина в США

Риторика президента США Джо Байдена о причинах подорожания бензина в стране является лживой и постыдной. Такую оценку ситуации дал политический обозреватель Такер Карлсон.
Журналист в эфире Fox News напомнил, что бензин всегда был и остается одним самых необходимых товаров для благополучной жизни американцев. Однако политика хозяина Белого дома сильно пошатнула привычные устои простых граждан.
«Но внезапно почему-то в США произошла нехватка продовольствия и энергоресурсов, и именно поэтому цены на них выросли. Как такое могло произойти? Джо Байден предложил свое объяснение», — заявил Карлсон.
Он напомнил, что Байден усиленно пытался убедить весь мир, что цены на бензин выросли из-за российского президента Владимира Путина. По мнению Карлсона, подобные заявления от первого лица государства принижают державу, ведь это явная ложь.
Журналист добавил, что после подобных выпадов Байден абсолютно утратил доверие и электората, и даже ближайших сторонников-демократов.