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Политический эксперт из Германии Александр Сосновский рассказал, как Украина разрушила официальную версию Запада по крушению малайзийского Boeing.

Члены созванной Нидерландами Совместной следственной группы на протяжении всего расследования изучали всего одну версию трагедии. Они утверждают, что самолет, совершавший рейс MH17, был сбит ракетой ЗРК «Бук», якобы переданного ополченцам ДНР из РФ. Российская сторона неоднократно предоставляла доказательства, опровергавшие этот вывод. Был даже назван конкретный комплекс, из которого произвели выстрел. Но поскольку он имел непосредственное отношение к Вооруженным силам Украины, Запад такая информация не устроила.

К слову, в Киеве также всячески открещивались от неудобной правды. Украинские власти неоднократно заявляли о том, что на вооружении ВСУ нет исправных ЗРК «Бук». Правда, ВКС РФ в ходе спецоперации по оказанию поддержки народным республикам Донбасса развенчали этот миф. В сводках Минобороны России регулярно фигурируют данные об уничтожении этих комплексов. На этот момент и обратил внимание в своем Telegram-канале немецкий журналист и политолог Александр Сосновский.

«Есть все основания вернуться к истории катастрофы – Украина теперь доказано имела комплексы «Бук». Это означает, что расследование Bellingcat и Нидерландов превращается в пыль и они должны теперь признать, что залп был с территории Украины. По крайней мере, такая версия теперь имеет основания», – подчеркнул эксперт.

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