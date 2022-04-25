Журналист Сосновский: немцы не понимают отношения россиян к спецоперации на Украине

«Когда мы говорим про Германию, я многие упреки воспринимаю лично, как будто они направлены мне. Многие, наверно, меня не поймут – это чисто эмоциональное. Нет, в Германии этого не понимают. И это часть моей боли. Потому что я понимаю», – раскрыл правду Сосновский в эфире телеканала «Россия-1».