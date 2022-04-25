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Немцы не понимают, почему для граждан России имеет значение денацификация и демилитаризация Украины. Об этом сообщил журналист из Германии Александр Сосновский.
В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» немецкий журналист обратил внимание на разницу менталитетов граждан РФ и ФРГ. По его словам, следует учитывать и тот факт, что Москва не участвует в формировании медиапространства Берлина –лидирующие позиции в нем занимает пропаганда западных стран и Киева.
Таким образом Сосновский прокомментировал вопрос ведущего ток-шоу о том, могут ли немцы осознать масштабы поддержки спецоперации на Украине со стороны граждан России и их позицию в отношении режима Киева.
«Когда мы говорим про Германию, я многие упреки воспринимаю лично, как будто они направлены мне. Многие, наверно, меня не поймут – это чисто эмоциональное. Нет, в Германии этого не понимают. И это часть моей боли. Потому что я понимаю», – раскрыл правду Сосновский в эфире телеканала «Россия-1».
Отметим, что Берлин исключает полный разрыв дипломатических отношений с российской стороной. Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что реализация эмбарго на газ из России может грозить серьезными последствиями не только для Германии, но и для всей Европы.