Журналист Сорокин заявил, что слухи о репутации Баскова распустили хейтеры

Тележурналист Денис Сорокин опроверг слухи о нетрадиционной ориентации певца Николая Баскова.
Басков уже несколько недель находится в центре скандала. Сорокин отметил, что никто не может подтвердить громкие заявления достоверными фактами. Журналист считает, что эта информация была выдумана умышленно, чтобы очернить имя артиста.
«Я видел, как он смотрит на девушек, пожирает их глазами и флиртует. За столько-то лет он никогда с любовниками не был замечен, никаких откровений не было. Я уверен, что всех этих людей, кто говорит о нетрадиционной ориентации Баскова, просто кто-то спонсирует, чтобы очернить его репутацию», — сообщил журналист в разговоре с порталом BLITZ+.
Известно, что Басков активно поддерживает спецоперацию РФ. Примечательно, что слухи об отношении исполнителя с мужчинами появились после того, как артист выразил активную поддержку российским властям.