Журналист Сорокин заявил, что слухи о репутации Баскова распустили хейтеры

«Я видел, как он смотрит на девушек, пожирает их глазами и флиртует. За столько-то лет он никогда с любовниками не был замечен, никаких откровений не было. Я уверен, что всех этих людей, кто говорит о нетрадиционной ориентации Баскова, просто кто-то спонсирует, чтобы очернить его репутацию», — сообщил журналист в разговоре с порталом BLITZ+.