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Журналист Сорокин рассказал, что изменится в новом шоу Малахова

Журналист Сорокин рассказал, что изменится в новом шоу Малахова
prt scr россия-1

Совсем скоро зрителям покажут новое шоу с Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1». О том, чем передача будет отличаться от прежнего проекта телеведущего, рассказал журналист Денис Сорокин, передает портал BLITZ.center.

Сорокин констатировал, что в новом шоу будет изменена всего одна деталь — авторы проекта хотят, чтобы в каждом выпуске было гораздо меньше приглашенных экспертов. По его словам, максимум на передаче будут присутствовать 5-6 человек.

«Но это, конечно, плохо. В студии все должны быть громкие, чтобы людям было интересно смотреть. Однако рейтинги останутся прежними. Ведь Андрей Малахов — это бренд», — подчеркнул журналист.

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