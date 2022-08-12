Журналист Сорокин рассказал, что изменится в новом шоу Малахова

Совсем скоро зрителям покажут новое шоу с Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1». О том, чем передача будет отличаться от прежнего проекта телеведущего, рассказал журналист Денис Сорокин, передает портал BLITZ.center.
Сорокин констатировал, что в новом шоу будет изменена всего одна деталь — авторы проекта хотят, чтобы в каждом выпуске было гораздо меньше приглашенных экспертов. По его словам, максимум на передаче будут присутствовать 5-6 человек.
«Но это, конечно, плохо. В студии все должны быть громкие, чтобы людям было интересно смотреть. Однако рейтинги останутся прежними. Ведь Андрей Малахов — это бренд», — подчеркнул журналист.