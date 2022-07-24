Новости0

Журналист Сорокин раскрыл планы Первого канала на Якубовича и Барановскую

Журналист Сорокин раскрыл планы Первого канала на Якубовича и Барановскую
Павел Кашаев/Global Look Press

Журналист Денис Сорокин заявил, что в ближайшее время развлекательные передачи, которые вели Юлия Барановская и Леонид Якубович, должны вернуться в эфир Первого канала.

Сорокин раскрыл планы Первого канала на Барановскую и Якубовича. По его словам, зрители скоро смогут увидеть в эфире любимых телеведущих, чьи передачи пропали после начала спецоперации на Украине.

«Слышал, что осенью будет и “Модный приговор”, и “Мужское/Женское”, и “Поле чудес”. Все ведь понимают, что люди привыкли к этим передачам. И они хорошие рейтинги приносят. Как же от них откажутся?» — приводит его слова Blitz.Plus.

Ранее было отмечено, что многих звезд шоу «Дом-2» настигла печальная судьба. Telegram-канал YOBAJUR выявил закономерность в судьбах четырех самых известных участниц телестройки.

барановская первый канал якубович
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.