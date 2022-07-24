Журналист Сорокин раскрыл планы Первого канала на Якубовича и Барановскую

«Слышал, что осенью будет и “Модный приговор”, и “Мужское/Женское”, и “Поле чудес”. Все ведь понимают, что люди привыкли к этим передачам. И они хорошие рейтинги приносят. Как же от них откажутся?» — приводит его слова Blitz.Plus.