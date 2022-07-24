Журналист Сорокин раскрыл планы Первого канала на Якубовича и Барановскую

Журналист Денис Сорокин заявил, что в ближайшее время развлекательные передачи, которые вели Юлия Барановская и Леонид Якубович, должны вернуться в эфир Первого канала.
Сорокин раскрыл планы Первого канала на Барановскую и Якубовича. По его словам, зрители скоро смогут увидеть в эфире любимых телеведущих, чьи передачи пропали после начала спецоперации на Украине.
«Слышал, что осенью будет и “Модный приговор”, и “Мужское/Женское”, и “Поле чудес”. Все ведь понимают, что люди привыкли к этим передачам. И они хорошие рейтинги приносят. Как же от них откажутся?» — приводит его слова Blitz.Plus.
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