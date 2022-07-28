Журналист Сорокин объяснил, почему Аллу Пугачеву можно не ждать в США

Популярный журналист Денис Сорокин высказался о появившихся в Сети слухах насчет возможного переезда Аллы Пугачевой и Максима Галкина в США. Своим мнением он поделился с журналистами издания Blitz+.
Сорокин уверен, что Примадонна не стала приобретать недвижимость в Штатах. Если бы у Пугачевой было такое желание, то она купила бы дом за океаном уже давным-давно.
«Но она даже в Латвии, в которой отдыхает уже не первый год, снимает жилье. Кроме этого, она всегда говорила, что американский образ жизни ей не нравится. Плюс она боится летать, а это очень долгие перелеты», – отметил Сорокин.