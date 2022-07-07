Журналист Сидоров объяснил резкие нападки Стаса Садальского на коллег по шоу-бизнесу

Журналист Максим Сидоров попытался объяснить скандальные выходки и высказывания Станислава Садальского: тот часто критикует своих коллег по шоу-бизнесу, но мало кто реагирует на его нападки.
По словам Сидорова, Садальский просто не успел вовремя реализовать свой потенциал, вот и пытается время от времени напомнить о своей персоне скандалами и сомнительными высказываниями.
«Есть скандальные журналисты, как Михаил Филимонов, а есть люди, которые на этом хайпятся и пытаются себя самореализовать. Он давно такой фронтмен шоу-бизнеса. Ну не приглашают его какой-нибудь проект вести. Даже Сергей Соседов “За гранью” на НТВ ведет, а Садальскому, как-то, не очень повезло», — заявил Сидоров авторам портала BLITZ.center.