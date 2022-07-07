Журналист Сидоров объяснил резкие нападки Стаса Садальского на коллег по шоу-бизнесу

«Есть скандальные журналисты, как Михаил Филимонов, а есть люди, которые на этом хайпятся и пытаются себя самореализовать. Он давно такой фронтмен шоу-бизнеса. Ну не приглашают его какой-нибудь проект вести. Даже Сергей Соседов “За гранью” на НТВ ведет, а Садальскому, как-то, не очень повезло», — заявил Сидоров авторам портала BLITZ.center.