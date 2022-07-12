Журналист Шевелев рассказал об отношении Урганта к спецоперации России

Телеведущий Иван Ургант по-прежнему не поддерживает специальную операцию России на Украине. Об этом сообщил журналист Александр Шевелев.
Ургант публично озвучил свою гражданскую позицию в первые дни спецоперации. Он осудил действия власти России на Украине.
Позже шоумен покинул родину, однако через некоторое время в Сети появилась информация о его возвращении. Недавно он посетил церемонию благотворительного фонда «Друзья».
Примечательно, что на вопросы представителей СМИ артист отказался отвечать. Как сообщил инсайдер, Ургант не изменил свою позицию относительно обострившегося конфликта на Украине, пишет портал SOLENKA.INFO.