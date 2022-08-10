Новости0

Журналист Шахназаров заявил, что Покровский не может вовремя оплатить ипотеку в США

Журналист Шахназаров заявил, что Покровский не может вовремя оплатить ипотеку в США
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Журналист и видеоблогер Михаил Шахназаров рассказал, что лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский не оплачивает ипотеку в США.

В новом выпуске YouTube-шоу «Полный абзац» Шахназаров заявил, что у Покровского есть квартира в США, однако в последнее время музыкант не может вовремя заплатить за ипотеку.

«Его несет постоянно. Человек каждый день жрет пурген с кефиром и селедкой. И вот так он по жизни идет. Иди и ипотеку заплати в Америке. У тебя там просрочка», — сказал блогер.

Напомним, Покровский регулярно оскорбляет и критикует Россию. Артист уехал за границу и не планирует возвращаться на родину.

ипотека в США покровский Шахназаров
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.