Журналист Шахназаров заявил, что Покровский не может вовремя оплатить ипотеку в США

Журналист и видеоблогер Михаил Шахназаров рассказал, что лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский не оплачивает ипотеку в США.
В новом выпуске YouTube-шоу «Полный абзац» Шахназаров заявил, что у Покровского есть квартира в США, однако в последнее время музыкант не может вовремя заплатить за ипотеку.
«Его несет постоянно. Человек каждый день жрет пурген с кефиром и селедкой. И вот так он по жизни идет. Иди и ипотеку заплати в Америке. У тебя там просрочка», — сказал блогер.
Напомним, Покровский регулярно оскорбляет и критикует Россию. Артист уехал за границу и не планирует возвращаться на родину.