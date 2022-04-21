Журналист Шахназаров заявил, что покинувшему Россию Галкину стыдно быть патриотом

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Журналист Михаил
Шахназаров обрушился с критикой на юмориста Максима Галкина, уехавшего в
Израиль вместе с семьей. Он отметил, что критикующий родную страну артист слишком болезненно реагирует на
последние новости о себе.
По его мнению, если бы
Галкин был действительно счастлив за границей, то не был бы таким нервозным. Но
больше всего журналиста задели слова комика о патриотизме. Он счел, что мужу
певицы Аллы Пугачевой стыдно быть патриотом.
«А что,
плохо быть патриотом, стыдно? Наверное, да, в вашем понимании. А для меня нет.
Для вас же патриот это кто, вата такая зашоренная, которая в жизни ничего не
видела никогда, необразованная, малограмотная. Но нет, все не так», — поставил
Шахназаров на место Галкина в шоу «Шах и Мат».
После
начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины ряд артистов покинул
Россию. В частности, актрисы Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте и Рената
Литвинова. В Госдуме ранее отреагировали на массовую эмиграцию знаменитостей предложением запретить им возвращение на Родину.