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    Журналист Шахназаров заявил, что покинувшему Россию Галкину стыдно быть патриотом

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Журналист Шахназаров заявил, что покинувшему Россию Галкину стыдно быть патриотом

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    Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Журналист Михаил
    Шахназаров обрушился с критикой на юмориста Максима Галкина, уехавшего в
    Израиль вместе с семьей. Он отметил, что критикующий родную страну артист слишком болезненно реагирует на
    последние новости о себе.

    По его мнению, если бы
    Галкин был действительно счастлив за границей, то не был бы таким нервозным. Но
    больше всего журналиста задели слова комика о патриотизме. Он счел, что мужу
    певицы Аллы Пугачевой стыдно быть патриотом.

    «А что,
    плохо быть патриотом, стыдно? Наверное, да, в вашем понимании. А для меня нет.
    Для вас же патриот это кто, вата такая зашоренная, которая в жизни ничего не
    видела никогда, необразованная, малограмотная. Но нет, все не так», — поставил
    Шахназаров на место Галкина в шоу «Шах и Мат».

    После
    начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины ряд артистов покинул
    Россию. В частности, актрисы Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте и Рената
    Литвинова. В Госдуме ранее отреагировали на массовую эмиграцию знаменитостей предложением запретить им возвращение на Родину.

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