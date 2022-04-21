Журналист Шахназаров заявил, что покинувшему Россию Галкину стыдно быть патриотом

«А что,

плохо быть патриотом, стыдно? Наверное, да, в вашем понимании. А для меня нет.

Для вас же патриот это кто, вата такая зашоренная, которая в жизни ничего не

видела никогда, необразованная, малограмотная. Но нет, все не так», — поставил

Шахназаров на место Галкина в шоу «Шах и Мат».