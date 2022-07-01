Журналист Шахназаров высмеял актера Кузнецова за призыв к артистам уезжать из России

Журналист и блогер Михаил Шахназаров обратил внимание на интервью актера Александра Кузнецова после закрытия «Гоголь-центра». Звезда «Кислоты» призвала коллег уезжать из страны.
Мимо такого заявления не смог пройти Шахназаров, который не раз критиковал уехавших из России знаменитостей. Он отметил, что слова 29-летнего артиста подхватили многие СМИ.
«Да. Александр утверждает, что актерам необходимо из России уезжать. Ну-ну. Одна “великая” уже уехала. Свинтили и ее коллеги калибром поменьше. Посмотрим, чем закончится эксперимент», — высмеял его блогер в Telegram-канале.
За последние месяцы Россию в свете спецоперации на Украине покинули некоторые артисты, в частности Чулпан Хаматова и Алла Пугачева. Причем Примадонна, со слов ее знакомых, намерена вернуться на родину к осени.