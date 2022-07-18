Журналист Шахназаров тремя буквами обозначил сбежавших из России артистов

Таким «определением» Шахназаров часто пользуется, выступая в эфирах или публикуя записи в соцсетях. Под такое понятип, по мнению журналиста, попадают ранее критикуемые им персоны, такие как сбежавший в Израиль Максим Галкин, Алла Пугачева, Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, и многие другие.