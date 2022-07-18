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Журналист Шахназаров тремя буквами обозначил сбежавших из России артистов

Журналист Шахназаров тремя буквами обозначил сбежавших из России артистов
prt scr youtube.com/Михаил Шахназаров

Журналист Михаил Шахназаров придумал новое ироничное названия для группы известных людей, актеров и певцов, которые покинули Россию после критики спецоперации РФ по защите Донбасса.

«СРИ – самопровозглашенная российская интеллигенция», — заявил Шахназаров в своем Telegram-канале.

Таким «определением» Шахназаров часто пользуется, выступая в эфирах или публикуя записи в соцсетях. Под такое понятип, по мнению журналиста, попадают ранее критикуемые им персоны, такие как сбежавший в Израиль Максим Галкин, Алла Пугачева, Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, и многие другие.

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