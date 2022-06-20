Журналист Шахназаров стихотворением отреагировал на новый бизнес Киркорова

Российский журналист и блогер Михаил Шахназаров захотел добровольно лечь в психиатрическую лечебницу после новости о том, что поп-король Филипп Киркоров решил построить торгово-развлекательный комплекс в Ленинградской области.
Популярный исполнитель заявил о желании открыть для себя новое дело. Строительство Киркоров пообещал завершить к концу 2023 года. Очевидно, что открытие комплекса не обойдется без концерта певца.
На неординарную новость отреагировал скандальный журналист Шахназаров. Идея вокалиста не пришлась ему по душе, что он и продемонстрировал в эмоциональном стихотворении.
«И, пережевывая пиццу, смотрю: стройфирма МЭФ “Филипп”. Ну, я и сдался в психбольницу», — озвучил строчки журналист на YouTube-канале «Здравствуйте, товарищи!».
Идею Киркорова о строительстве комплекса ранее также раскритиковала Мария Шукшина. Актриса и общественный деятель заявила, что исполнителю хита «Цвет настроения синий» следует вложить средства во что-то более полезное.