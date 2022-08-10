Журналист Шахназаров сравнил Шаца со спичечной головой

Журналист Михаил Шахназаров провел сравнительный анализ между телеведущим Михаилом Шацем и актером Евгением Мироновым. Публицист назвал юмориста спичечной головкой.
Шахназаров признался, что считает Миронова «большим актером». Он дал понять, что телеведущего и артиста нельзя сравнивать.
«Это как спичечная головка и пламя мартеновской печи. Примерно вот так», — высказался публицист в рамках YouTube-шоу «Полный абзац».
Журналист подчеркнул, что больше не намерен говорить о юмористке. По его мнению, Шац ничего не сделал для России.