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Журналист Шахназаров сравнил Шаца со спичечной головой

Журналист Шахназаров сравнил Шаца со спичечной головой
prt scr youtube.com/Программа Ша!

Журналист Михаил Шахназаров провел сравнительный анализ между телеведущим Михаилом Шацем и актером Евгением Мироновым. Публицист назвал юмориста спичечной головкой.

Шахназаров признался, что считает Миронова «большим актером». Он дал понять, что телеведущего и артиста нельзя сравнивать.

«Это как спичечная головка и пламя мартеновской печи. Примерно вот так», — высказался публицист в рамках YouTube-шоу «Полный абзац».

Журналист подчеркнул, что больше не намерен говорить о юмористке. По его мнению, Шац ничего не сделал для России.

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