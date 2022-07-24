Журналист Шахназаров считает, что улетевший за границу Галкин не найдет своего зрителя

Больше трех месяцев знаменитый комик находится за рубежом и, судя по анонсам его концертов, в ближайшее время в Россию возвращаться он не собирается. Внимательно следящий за жизнью шоумена Шахназаров высказался о нем в эфире собственного YouTube- шоу «Шах и Мат», заявив, что билеты на концерты Галкина сейчас могут хорошо продаваться, но в итоге своего зрителя он не найдет и останется ни с чем.