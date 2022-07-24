Журналист Шахназаров считает, что улетевший за границу Галкин не найдет своего зрителя

Блогер и журналист Михаил Шахназаров высказался о будущем шоумена Максима Галкина без России.
Больше трех месяцев знаменитый комик находится за рубежом и, судя по анонсам его концертов, в ближайшее время в Россию возвращаться он не собирается. Внимательно следящий за жизнью шоумена Шахназаров высказался о нем в эфире собственного YouTube- шоу «Шах и Мат», заявив, что билеты на концерты Галкина сейчас могут хорошо продаваться, но в итоге своего зрителя он не найдет и останется ни с чем.
«Да, сейчас есть интерес, выступления расписаны на ближайшие месяцы. Но что будет осенью и зимой? Кому он нужен в стране, где живет лишь 1,5 миллиона русскоговорящего населения. Все! Зритель остался здесь», — объяснил журналист.
Ранее он высказался о желании певца Филиппа Киркорова приехать с концертом в Крым и призвал пользователей Сети не набрасываться на артиста за его решение.