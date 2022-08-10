Журналист Шахназаров резко высказался об украинском режиссере Роднянском

Журналист Михаил Шахназаров эмоционально прокомментировал поведение украинского режиссера Александра Роднянского.
Шахназаров отметил, что Роднянский имеет собственный бизнес в России. Об этом он заявил в рамках YouTube-программы «Полный абзац».
«Он из себя строит рафинированного интеллигента-интеллектуала. Дам ему маузер, кожанку и будет 17 год. Вот у него это написано на лице», — высказался журналист.
Шахназаров подчеркнул, что Роднянского нельзя допускать до власти. По его мнению, кража для режиссера является нормой.