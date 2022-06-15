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Журналист Шахназаров рассказал о пристрастиях Татьяны Лазаревой к алкоголю

Журналист Шахназаров рассказал о пристрастиях Татьяны Лазаревой к алкоголю
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Блогер и журналист Михаил Шахназаров заявил, что актриса Татьяна Лазарева страдает от проблем с алкоголем.

В марте 2022 года Лазарева сообщила своим поклонникам о переезде из России в Испанию и заявила, что не планирует возвращаться обратно. Несмотря на это, знаменитость продолжает выходить на связь с подписчиками.

На видеообращение актрисы обратил внимание Шахназаров. Во время очередного выпуска на своем YouTube-канале «Шах и Мат» блогер отметил, что звезда фильма «33 кадровых метра» выглядит нетрезвой и пошутил, что артистка изменяет своему мужу шоумену Михаилу Шацу с алкоголем. 

«Татьяна решила изменить Михаилу с зеленым змием, зеленый змий оказался настолько прекрасным любовником, что вот так охомутал. Пьющая женщина — горе в семье», — заключил журналист.

Ранее Шахназаров раскритиковал телеведущую Ксению Собчак из-за долга ее рекламного агентства в 86,5 тысяч рублей, напомнив, что это уже не первый раз, когда светскую львицу преследуют приставы.

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RusNewsToday24
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