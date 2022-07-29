Журналист Шахназаров предупредил Хаматову о печальном будущем в Латвии

«Это еще отопительный сезон в Латвии не начался, первый снег не выпал и дороги не разбило до щебня и глины. Рига умеет преподнести себя осенью: придавить к земле тяжелым серым небом, взять за плечи и погрузить в болото депрессии, прошептать на ухо слова безнадеги и тоски», – написал журналист.