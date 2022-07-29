Журналист Шахназаров предупредил Хаматову о печальном будущем в Латвии

Актрису Чулпан Хаматову осенью ждут в Латвии безнадега и тоска. Об этом в своем микроблоге сообщил журналист Михаил Шахназаров.
Хаматова поселилась с детьми в собственном доме в элитном поселке неподалеку от Риги. Работа в театре приносит актрисе небольшой доход, и звезда едва сводит концы с концами, сообщает издание Teleprogramma.
Артистка на днях посетовала, что жизнь в Латвии оказалась не тем, к чему она привыкла. Но в недалеком будущем Хаматову ждут более суровые испытания, предупредил Шахназаров.
«Это еще отопительный сезон в Латвии не начался, первый снег не выпал и дороги не разбило до щебня и глины. Рига умеет преподнести себя осенью: придавить к земле тяжелым серым небом, взять за плечи и погрузить в болото депрессии, прошептать на ухо слова безнадеги и тоски», – написал журналист.
Шахназаров считает, что у Хаматовой «все еще впереди». По его словам, «огни Тверской и Кутузовского» скоро будут казаться актрисе «воспоминаниями о жизни на другой планете».