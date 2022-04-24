Журналист Шахназаров объяснил разрыв рекламных контрактов с Галкиным в России

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Российский телеведущий и шоумен, супруг Примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин, уехавший в Израиль после начала спецоперации на территории Украины, пожаловался на безденежье в России. Журналист Михаил Шахназаров прокомментировал последние заявления коллеги в эмиграции.
Галкин решил оправдаться за свой отъезд в личном блоге. В рамках своей пламенной речи, артист отметил, что не является предателем и пожаловался на безденежье в России. Комик утверждает, что на родине с ним начали разрывать рекламные контракты.
Так, телеведущий решил осуществить ранее задуманный план – отдохнуть и поправить здоровье в Израиле, а заодно заработать денег на гастролях.
«Я знаком с маркетингом и после вашего поступка, если бы ваше лицо появилось на прокладках или крекерах, или конфетах, их многие бы не стали покупать. Вас никто не обвиняет в предательстве. Мое мнение, что это чистый маркетинг», — высказался о поведении шоумена Шахназаров в рамках нового выпуска YouTube-шоу «Шах и мат».
Ведущий также отметил, что он удивился фразе про финансы в речи Галкина. В свете обострения общественно-политической обстановки, большинство людей предпочитают вообще не говорить о деньгах.