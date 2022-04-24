Журналист Шахназаров объяснил разрыв рекламных контрактов с Галкиным в России

«Я знаком с маркетингом и после вашего поступка, если бы ваше лицо появилось на прокладках или крекерах, или конфетах, их многие бы не стали покупать. Вас никто не обвиняет в предательстве. Мое мнение, что это чистый маркетинг», — высказался о поведении шоумена Шахназаров в рамках нового выпуска YouTube-шоу «Шах и мат».