Журналист Шахназаров объяснил популярность Лолиты и Лободы в России

«У нас что, нет своих девчонок? У нас Лобода, Лолита, непонятно кто. Почему у нас так происходит? Какие-то Дорны… Они петь вообще не умеют, допустим, Лобода», — с негодованием заявил Шахназаров в эфире Rutube-шоу «Изолента Live».