Журналист Шахназаров объяснил популярность Лолиты и Лободы в России

Журналист и публицист Михаил Шахназаров резко высказался о популярности украинских исполнителей в России. Он убежден, что причиной их взлета стали продюсеры.
Журналист возмутился, что на российской сцене много артистов из Украины. Он посетовал, что в России такие исполнители, как Лолита, Светлана Лобода и Иван Дорн пользуются успехом.
«У нас что, нет своих девчонок? У нас Лобода, Лолита, непонятно кто. Почему у нас так происходит? Какие-то Дорны… Они петь вообще не умеют, допустим, Лобода», — с негодованием заявил Шахназаров в эфире Rutube-шоу «Изолента Live».
По его мнению, причиной их востребованности у россиян стали хорошие продюсеры. Публицист вспомнил, например, Александра Роднянского. По его мнению, менеджер привел на российскую сцену артистов с «примитивом», который портит вкусы россиян.
Шахназаров регулярно критикует украинских артистов. Он жестко прошелся по Лободе, которая неожиданно стала патриоткой Украины, хотя до этого активно зарабатывала деньги в России.