Журналист Шахназаров грубо высказался о лишении Ани Лорак звания народной артистки

Журналист Михаил Шахназаров остро прокомментировал новость о том, что Ани Лорак хотят лишить звания народной артистки в ее родной стране.
Отметим, что в последнее время на исполнительницу обрушилось много негатива относительно ее отношения к спецоперации России на Украине. Причем как в России, так и на Украине, откуда певица родом.
Публицист Шахназаров удивился абсурдности того, что непонятно кому присуждать такие звания, тем самым принижать значимость звание народной артистки. При этом он заявил, что слышал такое имя в российском шоу-бизнесе, однако не представляет даже, как выглядит Ани Лорак.
«Сама ситуация странная – лишить непонятно кого звания народной артистки», — цитирует Шахназарова «Экспресс газета».
В ее родной стране Ани Лорак хотят лишить звания народной артистки Украины, так как певица отказалась комментировать спецоперацию, которую проводит Россия на Украине. Причем в ее родных Черновцах назвали Ани Лорак «предательницей Родины». Исполнительнице также запрещен въезд на Украину.
Спецоперация Вооруженных сил России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее целью являются демилитаризация и денацификация этой страны, а также помощь жителям Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшихся геноциду и издевательствам со стороны киевского режима. Звезды российского шоу-бизнеса раскололись. Одни поддержали специальную операцию, а другие покинули Россию и заявили, что стыдятся своей национальности.