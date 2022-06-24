Журналист Шахназаров грубо высказался о лишении Ани Лорак звания народной артистки

Публицист Шахназаров удивился абсурдности того, что непонятно кому присуждать такие звания, тем самым принижать значимость звание народной артистки. При этом он заявил, что слышал такое имя в российском шоу-бизнесе, однако не представляет даже, как выглядит Ани Лорак.